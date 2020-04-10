Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Allah’ın izniyle Koronavirüs’le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Allah’ın izniyle Koronavirüs’le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız.



Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız. pic.twitter.com/hNOGiwfDvp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2020