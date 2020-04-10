Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadelede Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Allah’ın izniyle Koronavirüs’le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Allah’ın izniyle Koronavirüs’le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2020
Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız. pic.twitter.com/hNOGiwfDvp
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