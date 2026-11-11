Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'e ilişkin videolu paylaşım

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dünya yaşanamaz bir yer olmadan gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras, daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır. Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyor, çok anlamlı bir hedef belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

Videoda, COP31'den görüntüler yer aldı.

Dünya yaşanamaz bir yer olmadan gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras; daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır.

Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyor, çok anlamlı bir hedef belirliyoruz. #COP31Türkiye 🇹🇷 https://t.co/oBYqd3GQWy