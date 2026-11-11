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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'e ilişkin videolu paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#COP31 Antalya#İklim Değişikliği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 21:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin videolu paylaşım yaptı.

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Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dünya yaşanamaz bir yer olmadan gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras, daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır. Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyor, çok anlamlı bir hedef belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

Videoda, COP31'den görüntüler yer aldı.


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#COP31 Antalya#İklim Değişikliği

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