Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan tüm devlet ve hükümet başkanlarına en derin şükranlarını sundu.

Uluslararası alanda büyük sınamaların yaşandığı bir dönemde, bir araya gelmelerinin ve mesajlarını bizzat iletmelerinin özel bir önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada bulunmanız, iklime yönelik siyasi taahhüdünüzü ve karşı karşıya olduğumuz sınamaların işbirliğiyle üstesinden gelebileceğimize olan inancınızı ortaya koymuştur. Zirveye aktif katkılarından ötürü tüm taraflara, uluslararası kuruluşlara, çok taraflı kalkınma bankalarına ve paydaşlara da teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz yaklaşımlar ve sürece yapıcı şekilde müdahil olma arzunuz, COP31 çalışmalarını güçlü şekilde yüreklendirdi. Başkanlığımız, bu ruhu tüm tarafların çekincelerini ve önceliklerini gözeterek daha da ileriye taşıyacaktır. Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girdiğimiz bu dönemde, gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişleri, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin hem bilimsel hem de ahlaki bir zorunluluk olduğunu yeniden teyit etmiştir. Sorumluluğumuz, yaşamları halihazırda etkilenmiş olan tüm insanlara, gelecek nesillere ve gerek toplumlarımızın gerek ekonomilerimizin bağlı olduğu dünyamıza kadar uzanmaktadır.

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Görüşmelerde ortaya çıkan geniş ortak zemin beni cesaretlendirdi. Ülkeler Antalya'ya farklı deneyimler, öncelikler ve ulusal koşullarla geldiler; bununla birlikte bu farklılıklar ortak bir zeminin tesisine engel olmadı. Bu ortam, COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyalog ve işbirliği için kıymetli bir temel oluşturmaktadır."

"ELEKTRİFİKASYON, YEŞİL SANAYİLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak zeminin COP31 Eylem Gündemi'nin önceliklerine yansıtılmış olmasının özellikle cesaret verici olduğunu aktardı.

Zirve sırasında düzenlenen üst düzey etkinliklerin, elektrifikasyon, uygulama, yeşil sanayileşme, dayanıklılık, sıfır atık ve iklim finansmanı konularının etraflıca tartışılmasına imkan sağladığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

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"Gerçekleştirilen etkinlikler ayrıca, Afrika, Pasifik ve diğer bölgelerin önceliklerine de dikkat çekerek, iklim eylemini kalkınma ihtiyaçlarına ve ulusal koşullara yanıt verecek şekilde ilerletmenin önemini vurguladı. Son dönemde yaşanan doğal afetler ve can kayıpları ile geçim kaynaklarının yok olması, çalışmalarımızın insanlık açısından aciliyetini ortaya koymaktadır. Bundan etkilenen topluluklar ve onların iyileşme süreçlerini destekleyenlerle dayanışma içinde olduğumu ifade etmek isterim. Bu toplulukların tecrübeleri, iklim risklerine karşı daha güçlü erken uyarı sistemleri ve iklim risklerine en çok maruz kalanların daha iyi korunması da dahil olmak üzere, azaltımın yanı sıra dirençlilik ve uyumun artırılmasının öneminin altını çizmektedir. Elektrifikasyon, yeşil sanayileşme ve sürdürülebilir kalkınmanın sunduğu fırsatları değerlendirirken odağımızda bu meseleler olmalıdır."

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"COP31, UYGULAMA ODAKLI BİR COP OLARAK TASARLANDI"

Erdoğan, COP31 Zirvesi'nin ayrıca, en çok ihtiyaç duyanlar için finansmana erişimin önemini vurguladığını, bu nedenle "İklim Uygulama Köprüsü"nün büyük destek gördüğünü dile getirdi.

Mekanizmanın amacının ülkeler, finans kuruluşları ve taraflar arasında daha yakın işbirliği yoluyla mevcut taahhütleri somut sonuçlara dönüştürmek ve uyum, direnç ve sürdürülebilir kalkınma konularında ülkelerin önderliğinde yürütülen eylemlere destek sağlamak olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"COP31, uygulama odaklı bir COP olarak tasarlandı. Bu doğrultuda, '35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'ne verilen destekten memnuniyet duyuyoruz. Zirve boyunca pek çok lider elektrifikasyonun sunduğu fırsatları dile getirdi ve birçok ülke şimdiden bu girişimin parçası oldu. Ülkelerin kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun yollar izleyerek elektrifikasyonu yaygınlaştırmaları, enerji güvenliğine ve kalkınmaya katkıda bulunabilecektir. COP31 Eylem Gündemi'ne liderliğimiz vasıtasıyla uygulamaya daha fazla siyasi önem kazandırmayı ve hükümetler ile paydaşları pratik çözümler etrafında bir araya getirmeyi amaçladık. Paris Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme kaydederken, Başkanlığımızın kalıcı bir katkısının da ulusal öncelikleri belirleyenler ile bunların gerçekleştirilmesine yardımcı olanlar arasında daha yakın bir işbirliğinin tesis edilmesi olmasını ümit ediyoruz."

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"SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR, TOPLUMUN HER KESİMİNİN KATKISINI GEREKTİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklığın çok taraflılığa duyulan güvenin bir ifadesi olduğunu bildirdi.

Birbirinden coğrafi olarak uzak; farklı koşullar ve sınamalara sahip ülkeleri bir araya getiren bu modelin ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmanın önemini ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"Bu ortaklıktan ve özellikle Pre-COP ev sahipleri Tuvalu ve Fiji başta olmak üzere Pasifik Ada ülkelerinin COP31 sürecine katılımından memnuniyet duyuyorum. Sürdürülebilir uygulamalar, toplumun her kesiminin katkısını gerektirecektir. Hükümetler; ulusal öncelikler ve politikalar aracılığıyla yönlendirme sağlarken, işletmeler, finans kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum bu öncelikleri eyleme dönüştürmeye yardımcı olabilecek kaynak, uzmanlık ve deneyimi sunmaktadır. Sürece katılımlarını ve Eylem Gündemi'nin ülkelerin öncülüğünde şekillenen çabaları desteklemek için sunduğu işbirliği fırsatlarını memnuniyetle karşılıyorum.

Devam eden müzakerelerde, tüm tarafları Liderler Zirvesi'nin yapıcı ruhunu sürdürmeye teşvik ediyorum. Antalya'da sergilenen siyasi taahhüt, Paris Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalar bakımından cesaret verici niteliktedir. Bu kararlılığımızı sürdürelim, uygulama yönündeki çabalarımızı devam ettirelim ve 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılalım."