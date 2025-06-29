Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjdeler

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HALİÇ Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘4. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10.2 milyar lira hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin, istihdam oluşturanın tüm imkânlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Kırsal kalkınma programı IPARD’la toplam bütçesi 301 milyon Euro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9.8 milyar lira hibe desteği vereceğiz.

GENÇLERE VE KADINLARA...

1 Temmuz’da başlatacağımız tarım sayımı ile arazi büyüklüğünden ürün desenine, hayvancılıktan makine parkına kadar tüm verileri güncelleyeceğiz. Sera kurmak isteyen üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. 10 dekarın altındaki sera yatırımları için 10 sene vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkânı sunuluyor. Yatırım tutarının yüzde 20’si özkaynak olarak gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde özkaynak oranı yüzde 10 olarak uygulanacak. Halihazırda büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımları için özkaynak aranmaksızın, bir yıl anapara ödemesiz, toplam yedi yıla kadar vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi verilecek.

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‘KÖYÜMDE YAŞAMAK’ PROJESİ

Ölçeklerini büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesindeki kredi limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Zirai dondan zarar gören çiftçilerin zararlarını da telafi ettik. Bu cazip imkânların çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. El ele, gönül gönüle vererek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.”

MUHALEFETE YÜKLENDİ: HEYBEDEKİ TURPLAR ORTAYA ÇIKIYOR

“Ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası’nda bu oran yüzde 99’a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir. Ortada bir batan, iflas eden varsa ana muhalefetin felaket tellallığı siyasetidir. Yıllarca beraber yol yürüdükleri, iş tuttukları, belediyelerde üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul’un imkânlarının nasıl yağmalandığını, nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor. Heybedeki irili ufaklı turplar da ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkartılıyor.

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ZEHİRLİ SARMAŞIK MİSALİ

İstanbul’u zehirli bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Daha iki yıl öncesine kadar Türkiye’yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça Allah bu milletin yüzüne bakmış diyoruz.”

HASAN BASRİ YALÇIN’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Muğla’da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Diğer hastalarla da sohbet eden Erdoğan, aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’ya da ziyarette bulundu.