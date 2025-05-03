Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye tepki: Polisin üzerine otobüs süren bir zihniyet

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda özetle şunları söyledi: “Emniyet birimlerimiz zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Zehir tacirlerine 48 bin 490 operasyon düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarımız yüksek bir vazife şuuruyla çalışmalarını sürdürüyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda fedakârca çalışan her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum.

SANAL DÜNYA BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Asli görevin ailelere düştüğünü özellikle ifade etmek istiyorum. Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır. 6-10 yaş grubu çocukların günlük internet kullanımı 1 saati aşıyor. Akıntıyı tersine çevirmek mümkün olmadığına göre ne yapacaksak bunu göz önünde bulundurarak yapacağız. Ailelerimiz çok dikkatli olmalıyız. Sanal bahisle varını yoğunu kaybeden nesil görmek istemiyorsak, LGBT gibi sapkın akınlar yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz.

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MİLLİ İÇKİMİZ AYRANDIR DEDİĞİMDE...

Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele de işte öyle alandır. Bu konuda fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu konunun üstüne hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz. Alkol tüketimi teşvik edildi. Bu mesele öyle bir hal aldık, 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlar fişlendi, işlerinden atıldı. Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk. Yasakçı ilan edildik. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar. Bir tarafta ‘Bedava yapacağız’ dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Biranın şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Madem ucuzlatacak bir şey arıyorsunuz, o zaman suyun fiyatını azaltın ya. Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyetten farklı davranmasını da beklemiyoruz. Hayatları karartan bağımlılıkla, insanımızın sağlığına zarar veren tüm marazlarla mücadeleye devam edeceğiz. Hepimiz için bağımsız gelecek şiarıyla bağımlılıkla mücadele edeceğiz.”