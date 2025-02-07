Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye konut tepkisi: Elinizi tutan mı oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

Kalbimizde her zaman ayrı yeri olan İstanbul'da kongremiz vesilesi ile sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizlerle yol yürümüş her bir kardeşime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kongremizin partimiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

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2028'DE YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ

Bugün İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Görevini 4 yıldır şanla şerefle yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

"ABDULLAH ÖZDEMİR, ÖRNEK ÇALIŞMALARI İLE GÖZ DOLDURMUŞ KARDEŞİMİZDİR"

Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı üstlenecek Abdullah Özdemir kardeşime başarılar diliyorum. Abdullah Özdemir, çekirdekten yetişmiş, il teşkilatımızın çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmaları ile göz doldurmuş bir kardeşimizdir. İlçemize ve İstanbul'umuza önemli hizmetleri olmuştur. Emanetine hakkı ile sahip çıkacağına, saha da yüksek seviyelere çıkaracağına yürekten imanım var.

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"HER BİR ARKADAŞIMIZ ADINI TARİHE ŞİMDİDEN YAZDIRMIŞTIR"

Unutmayın AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Her bir mensubumuz, arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. Gönül ve kültür coğrafyamızda bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderi ile birleştiren kardeşimiz bizim için değerlidir. Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide gözü atide olan kutlu davanın neferleriyiz. Bu hareketin neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Sizlerin arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Sevdanız için teşekkür ediyorum.

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Hep birlikte 2028'e yürüyoruz. 14 Ağustos 2001'de nasıl partimizi kurduysak, 3 Kasım 2002'de nasıl iktidara geldiysek kirli yapıları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri nasıl ortadan kaldırdıysak çok fazlasını yine birlikte başaracağız.

"İCRAATLARIMIZİN ULAŞTIĞI YERE SENİN HAYALLERİN BİLE ULAŞAMAZ EKREM"

Gelirken bilboardlar gördüm; neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.

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"BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. İkili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim.

"TEHDİT OLUŞTURAN YAPILARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu toprakları birbirine daha sıkı bağlar ile kenetlemeyi sürdüreceğiz. İç cephemizi sağlamlaştırıp 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürme gayretinde olacağız. Milli birliğimize tehdit oluşturan yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

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Dün 53 bin canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümüydü. Kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ettik. Değil üzerinden 2 yıl, 2 asır da geçse böylesi afeti unutmak mümkün değil. Sevdiklerini toprağa veren vatandaşlarımızın acısının hala taze olduğunu biliyoruz. Rabbim kederli ailelere sabır versin. Ailelerimizi yalnız bırakmadık.

"AKIL AHLAK DIŞI İDDİALAR İLE KARŞIMIZA DİKİLDİLER"

Biz yıkıntılar ile uğraşırken muhalefetten birileri çıkmış, "hükümet bu enkazın altında kalır" demişti. Ellerini ovuşturanlar, siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Haritada yerini bilmedikleri ülkeleri örnek gösterecek kadar hırslarının esiri olmuşlardı. Yapamazsınız, bu inşaatları bitiremezsiniz dediler. Akıl ahlak dışı iddialar ile karşımıza dikildiler. Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursağında bıraktık. Siyasetteki kadrolu hizmetsizler korosunu inşa ettiğimiz üretim tesisleri ile okullarla hastaneler ile hayal kırıklığına uğrattık. Konutların yüzde 45'ini teslim ettik. Kalanları da hızlıca bitirme gayretindeyiz. Daha artçılar devam ederken ortalığı velveleye verip ortada görünmeyen deprem turistleri, asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergileyip depremzedelerimize hakaret ettiniz. Bugün geriye dönüp bakınca hiç mi utanmıyor, hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz. Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara, hani bedava ev yapıyordunuz, niçin sözlerinizin arkasında duramadınız. Her mikrofon uzatıldığında devleti, hükümeti acımasızca eleştirirken belediyeler eli ile yapsaydınız ya. Şu an yönetiminizdeki belediyelerde ne yapıyorsunuz. Bedava evleri, bedava iş yerlerini unuttunuz mu? Elinizi tutan mı oldu? Neden yapmadığınızı çıkıp depremzedelere açıklayın.

"VERDİKLERİ SÖZLERİ UNUTTULAR"

Deprem bölgesi için verdikleri sözler seçim sonrasında unutulup gitti. Gelen konuklarımıza biz 100 bin 200 bin konut yaptık deyince hayretlerini gizleyemiyorlar ama bu ülkenin ana muhalefet partisi karalama peşinde koşuyor.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SAPIR SAPIR DÖKÜLÜYOR"

İnşaat çalışmalarımıza laf ediyorlar ama depreme hazırlığa dair ne projeleri ne elle tutulur icraatları var. İnşa etmek denince ev, okul değil balya balya dizilen para kuleleri geliyor. Şişirilmiş konser faturaları ile belediyeleri yağmalamayı kâr sanıyorlar. Sol örgüt sloganları ile adliye önlerinde polise saldırmak rutinleri haline geldi. Kendi bünyelerini saran hırsızlıkla uğraşmıyorlar. Siyasi ikballeri için dün uğruna gözyaşı döktüklerinin sırtına hançer saplamaktan çekinmiyorlar. Gandi kemal dediklerine bugün gık dese linç ediyorlar. Mevcut genel başkanın çaresizliği diline vuruyor artık. Söylemi değişmeye, Türk siyasetine yakışmayan üsluba dönüşüyor. Suç bastırmaya çalışıyor. Hizmeti, eseri, yatırımı arasan da zaten bulamıyorsun. Yönettikleri belediyelerde fetret dönmemi yerini çöküş dönemi yerine bıraktı. Trafikten toplu taşımaya, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Yanan otobüslerden geçilmiyor. Kendi ekran yüzlerini bile isyan noktasına getirdiler. Tedbirsizliklerden artık onlar bile rahatsız oluyor. Çöp çukur çamur… Aynı hale geldi İstanbul. Makyaj döküldükçe bu tepkiler artacaktır.

İstanbul'a son 22 yılda toplamda 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bay Ekrem, laf ola beri gele yok. Verdiğim rakamlara dikkat et ondan sonra da kendine gel.