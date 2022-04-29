Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e dava açtı. 250 bin lira manevi tazminatın Özel’den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanması talep edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in söylediklerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız dava açacaklar" şeklinde konuşmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayıca şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse tabi aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil. Bunlarla beraber aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar.Bunların içerisinde dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Tabi olmayanlar için cezai davalar açılabilir ki avukatlarımız bunların çalışmasını yapıyorlar.

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Ama adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu demek ki, ders almamış şimdi aynı şeyi avukatlarımız davaları açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır.



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