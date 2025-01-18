Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Adana'yı ve Adanalı kardeşlerimi bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Allah'ına kurban Adana. Adana'da bizi tekrar buluşturan Rabbime hamdediyorum. Sizlerin şahsında Adana'nın dört bir yanında yaşayan kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. AK Parti Adana İl Kongresi'nin hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu coğrafyadaki Yemen ağıtları, Sarıkamış ağıtları, her biri devlet olarak yüreğimizi dağlayan Avşar ağıtları, Adana'nın nasıl bir gönül iklimine, nasıl bir ruh derinliğine sahip olduğunun senetleridir, şahitleridir. Onun için biz Adana'yı bazıları gibi şalgamdan, kebaptan, pamuktan, portakaldan, özellikle de sıcaktan ibaret görmüyoruz. Adana şehitler yurdudur. Adana civan mert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır. Adana'nın ırmakları Göksu, Seyhan, Ceyhan, kökeni Türkistan'dan alan sadece Çukurova'yı değil, gönül coğrafyamızı sulayan ırmaklardır. Adana'nın yaylası sadece Toroslar değil, Balkan Dağları'dır, Kırım'dır, Ahıska'dır.

Haberin Devamı

Bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Hırsı, kibri, senlik-benlik kavgasını yanımıza yanaştırmadan aşkla hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için nefsimizi ayaklar altına alacağız. Gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek, iş ve hizmet üretmeye, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Rabbimiz insana çalıştığının karşılığı vardır diyor.

"KART OYUNUYLA MUHALAFETÇİLİK OYNUYORLAR"

Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan, hiçbir program geliştirmeden, hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak 'bu iş tamam' diyemeyiz. AK Parti'nin hiçbir mensubu sadece başkalarının zaaflarından medet umarak armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemez.

Haberin Devamı

Suriye’de Baas rejiminin 61 yıllık zulüm düzeni ve 14. yılına giren kanlı savaş nihayet sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri uğruna 1 milyon kişiyi kurban verdi. İnsanlığımızın ve kardeşliğimizin sınandığı bu süreçte biz de inancımıza, kültürümüze, tarihimize yakışır bir politika izledik. Biz ne yaptık? Mazluma kucak açtık. Garibin elinden tuttuk. Yetime kol kanat gerdik. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk. Misafir berekettir, rahmettir inancıyla hareket ettik.

14-28 Mayıs seçimlerinde karşımızdaki aday çıktı, bir seçim vaadi olarak hepsini geldikleri yere göndereceğiz dedi. Suriye’deki zulümden, işkenceden, katliamdan, terörden kaçıp ülkemize sığınan bu mazlumları hedef gösterdiler. Peki sonuçta ne oldu? Milletimiz bu merhametsizliğe, bu vicdansızlığa, bu nefret siyasetine sandıkta gereken cevabı verdi. Sonra da partisi oturduğu koltuğu altından çekip aldı. Şimdi ne kapısını çalan var ne yüzüne bakan var. Türk siyasi tarihinin tozlu raflarında kötü bir hatıra olarak unutuldu.

Haberin Devamı

Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.

"SURİYE'Yİ BÖLME PROJELERİ ÇÖKMÜŞTÜR"

Ülkedeki yeni yönetim tüm dini, mezhebi ve etnik kesimleri kucaklayan mutedil bir anlayış sergiliyor. Yeni yönetimin Suriye'nin siyasi ve coğrafi birliğini sağlama yönünde gösterdiği samimi gayreti takdirle izliyoruz.

Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür.

GAZZE'DE ATEŞKES

Bizim de yoğun gayret ve telkinlerimizde Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. 15 ay sonra inşallah Gazze halkı bir nebze olsun rahat nefes alacak. İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır.

Haberin Devamı

İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir. Savaş ve insanlık suçu işleyenlerden tek tek hesap sorulması amacıyla verdiğimiz mücadele artarak devam edecek. Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Desteğimiz ve duamız Gazzeli kardeşlerimizle. İnşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz

Ahlaksız iftiralara maruz bırakıldık. Hoyratça ellerine ne geçerse üzerimize fırlattılar. Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. 3-5 oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık ve unutmayacağız. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin olmadı. Sadece mazlumları istismar ettiler.

Haberin Devamı

"KIRMIZI KARTLARDAN PUZZLE YAPIN"

Ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz... Biraz ciddiyet ağırbaşlılık arıyoruz, bulamıyoruz. Gençlerin, çocukların eğlencesi haline geldiler. Sürekli birbirlerine çelme takma derdindeler. İş yapmak, hizmet üretmek yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Artık ayyuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük vakalarını burada saymıyorum bile. Çünkü orası tam anlamıyla bir gayya kuyusu. Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları ve ihale yolsuzlukları dışında işte bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok. Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel'e buradan soruyorum; Ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip ediyorsun da bunları takip edeceksin? Esenyurt'u mu takip ediyorsun? Beşiktaş Belediyesi'ni mi takip ediyorsun? Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa sen artık bu görevi bırak. Herhalde birileri de gelip zaten elinden bu görevi alacaklar. Esad uçakla kaçarken, bir an önce Esad'la görüşülmeli diyen sen değil misin? Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına, CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran soygun düzeniyle gidip mücadele etsene.

Ülkü Tamer ne diyor; hem dersini bilmiyor, hem şişman herkesten... Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına, CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran soygun düzeniyle gidip mücadele etsene. CHP lideri Sayın Özel'e samimi tavsiyem şudur, bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın, poker masalarında kart dağıtın, kırmızı kartlardan puzzle yapın.

Adana'ya son 22 yılda 922 milyar liralık yatırım yaptık.

"BU MİLLET AK PARTİ'YE HİÇ KIRMIZI KART GÖSTERMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi Adana Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kongrenin Adana'ya hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün Adana'nın havası aynen insanları kadar güzel. Şimdi sizlerle 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bir daha trafik kazasına Adana'mızı kurban etmeyeceğiz. Onun için çok çalışmaya var mıyız? Özellikle hanım kardeşlerimizden çok büyük gayret bekliyoruz. Gençlerden de bekliyoruz. İnşallah el ele omuz omuza 2028'e hazırlanacağız. Ve birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunların ne yaptıkları belli değil, varsın onlar devam etsin. Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi, kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Ama bunlar orta hakemliği yapmadılar. Onların eline kırmızı kart tutuştururuz, yola devam ederiz. 20 yıllık futbolculuk hayatım var, hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar, bu işten anlamazlar. Nerede, ne zaman, hangi kart gösterilir, bilmezler. Bu millet, AK Parti'ye hiç kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı" dedi.