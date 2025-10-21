×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a tazminat davası

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ali Mahir Başarıra tazminat davası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 13:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a kendisini hedef alan sözleri nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

