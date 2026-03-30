×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tazminat davası

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 17:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e partisinin Kuşadası mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026'da Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Gözden KaçmasınBaşakşehirde zincirleme kaza: Kalp masajıyla hayata döndürülen polis şehit olduBaşakşehir'de zincirleme kaza: Kalp masajıyla hayata döndürülen polis şehit olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#Özgür Özel#Tazminat Davası

BAKMADAN GEÇME!