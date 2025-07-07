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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#CHP Genel Başkanı Özel#Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHP Genel Başkanı Özele 500 bin TLlik manevi tazminat davası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 14:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle nedeniyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#CHP Genel Başkanı Özel#Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi

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