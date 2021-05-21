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GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 157. yılına ilişkin paylaşım
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Haber Giriş: 21.05.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 157. yılına ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 157. yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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