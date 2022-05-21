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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü paylaşımı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çerkes Sürgünü#Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çerkes Sürgünü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı...

Ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çerkes Sürgünü#Mesaj

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