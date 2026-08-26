Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlık uğrunda bedel ödeyen tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Anadolu’nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz’un 104’üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.