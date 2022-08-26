Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum.