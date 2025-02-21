Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı: Hep beraber yeni dönemin kapılarını açacağız

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.

Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:

"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."

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Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.

Gözden Kaçmasın AK Parti kongresine 100 bin katılımcı Haberi görüntüle

Kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat'ta gerçekleştirecek.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 ülkeden 16 siyasi partinin 31 temsilcisi katılım sağlayacak.

DİYANET GENÇLİK MERKEZİ'NE ZİYARET



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camisi'nde kıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

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