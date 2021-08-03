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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 22:47 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristanlı mevkidaşı Radev ile görüşme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristanlı mevkidaşı Radev ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun." dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

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