Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'e sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mültecilere kapıların açılması kararından sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Beştepe’deki görüşmesinde AB ile imzalanan mülteci anlaşmasını gündeme getirmişti. Michel de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başta olmak üzere AB’li liderlerle görüşme trafiği yürüttü. Bu diplomasi trafiğinin ardından Erdoğan, pazartesi günü düzenlenecek Türkiye-AB zirvesinde mülteci anlaşması kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, mülteciler için harcanacak 6 milyar Euro’luk yardımın tamamının gönderilmesini, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için adım atılmasını, üyelik müzakereleri kapsamında yeni fasılların açılmasını isteyecek. Mülteci anlaşmasının yenilenmesini isteyen AB, Türkiye’ye vaat edilen yardımların gönderilmesi için çalışma başlatmıştı.



MERKEL’LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Angela Merkel ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan’ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İdlib’deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.





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