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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Boykot#İsrail
Cumhurbaşkanı Erdoğandan boykot paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 00:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu Filistin halkına destek veren 'boykot' temalı videoyu paylaştı. Filistin'e destek yürüyüşleri, boykot ürünler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombalı saldırıların görüntülerinin yer aldığı video kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Erdoğan, videoyu şu sözlerle paylaştı:

"Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Boykot#İsrail

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