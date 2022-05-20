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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson ile kritik görüşme

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Boris Johnson#Görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Boris Johnson ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti. Finlandiya ve İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Boris Johnson#Görüşme

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