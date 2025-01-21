Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ERDOĞAN BAKANLARDAN BİLGİ ALDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki otel yangınıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ile görüşerek, olayla ilgili bilgi aldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Felaketi yaşayan tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.