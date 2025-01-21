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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki facia ile ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulacak

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 15:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili konuşan Erdoğan, "Çok üzüntü verici bir haber aldık. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek üzere Bolu'ya gönderdik. 6 savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Sorumlulardan hesap sorulması için gereken adım atılacaktır. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bolu Kartalkaya'dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek üzere Bolu'ya gönderdik.

"6 SAVCIMIZ GÖREVLENDİRİLDİ"

Bölgeden düzenli bilgiler aldık, yangının çıkış nedeni ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. 6 savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Sorumlulardan hesap sorulması için gereken adım atılacaktır. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Bu partinin kurucusu da hamisi de milletimizin ta kendisidir. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Milletimiz adına, kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze getirmiş kadroyuz.

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Ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbiri almazsak kendimizi kandırmış oluruz. Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Daha iyisini daha güzelini yapmak zorundayız. Uykusuz kalacağız, yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. İl kongremizin, Ankara'ya Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Rabbim bizi milletimizin gözünden ve gönlünden düşürmesin. Hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Ankara

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