Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik ve hizmet vurgusu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, 3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." notunu düştü.