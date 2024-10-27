Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hatay'da ağırlamaktan şeref duyduklarını belirten Başkan Öntürk, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'ın yeniden ihya ve imarında verdiği büyük desteklerden ötürü minnettar olduğunu ileterek, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara dair bilgiler verdi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehrin ihtiyaçlarını da ileten Öntürk, “Hiçbir ilçemize ayrım yapmadan çalışmaya devam edecek, Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız” dedi.