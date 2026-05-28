Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayramda birlik mesajı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Kısıklı’daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi’ne geçti. Bayram namazını burada kılan Erdoğan, cami çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Her şeyden önce, bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı’nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba, evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat’ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabb’im oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin’i yaşadık, bir Gazze’yi yaşadık. Filistin’de, Gazze’de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabb’im inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabb’im yâr, yardımcımız olsun. Kurban Bayramı âlemi İslam’ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Namaz çıkışı cemaatle bayramlaştı. Çocuklar, Erdoğan’ın elini öptü.

ÇİKOLATA VE SİMİT İKRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından basın mensuplarına çikolata ve simit ikram etti. Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajında ise şu ifadeleri kullandı: “Rabb’imizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı’nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabb’im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun.”

MEHMETÇİKLE BAYRAMLAŞTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçikle telefonda görüştü. Hudut kartallarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum” diyerek Mehmetçik’in bayramını kutladı.