Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in yaptıklarının bedelini ödeyeceğinden şüphem yok

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 08:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu Merkez Cami'nde bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in katliamlarına dikkat çekti ve " Bunun bedelini ödeyeceklerinden şüphem yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını memleketi Rize’nin Güneysu ilçesindeki Merkez Cami’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami çıkışında simit ikramında bulunduğu gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabb'im Ramazan Bayramı'nı tüm ailem-i İslam için bir kurtuluşa vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, ayrıca bir vesilesi kılsın. Çünkü Orta Doğu, şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail, malum, yüzlerce binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabb'im yar, yardımcımız olsun Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile kılsın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından ilçedeki konutuna geçti.

