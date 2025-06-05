Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayram mesajında özetle şunları söyledi: “Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Müşerref olduğumuz Kurban Bayramı’nızı canıgönülden tebrik ediyorum. Gazze’de ve işgal altındaki topraklarda destansı bir mücadele veren, İsrail’in bütün barbarlıkları karşısında vakur bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimizi de ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyor, Kurban Bayramlarını yürekten tebrik ediyorum. Saldırılarda şehit düşen tüm Gazzeli kardeşlerimi rahmetle yâd ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.



İSTİKRARSIZLIKLAR SON BULSUN



Gazze, Sudan ve Somali başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde süregelen istikrarsızlıkların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak gerek Filistin’deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılan toplantı, 4’üncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur. Komşumuz Suriye’de yeni yönetimin ülkenin milli birliği, toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye, inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak, eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir.



YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİK



Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ülkemizde etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguluyoruz. Makroekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini, enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor. Ekonomi, dış politika ve güvenlik alanında attığımız adımları, Terörsüz Türkiye sürecimizle daha muhkem bir zemine oturttuk. Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası, siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep beraber kurtaracağız.

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KİMSEYLE BAYRAMLAŞMAYAN PARTİ



Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, şehit yakınlarımız ve gazilerimizi incitecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü, çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız. 86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim. Temennimiz, yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye’nin tüm renklerinin, özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen billboardlarda dediğimiz gibi adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye’dir.

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ERDOĞAN MYK’DA UYARDI: SABOTAJA AÇIK BİR AŞAMADAYIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili yakın kurmaylarına önemli bir uyarıda bulundu. Edinilen bilgilere göre, partinin ve hükümetin en önemli gündem maddesinin bu süreç olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç çok hassas ve kırılgan bir denge üzerinde yürüyor. Her türlü sabotaja açık bir aşamaya geçtik. O yüzden iki tarafın da çok dikkatli olması lazım. Bu aşamada oturduğunuza, kalktığınıza, söylediğinize hatta söylemediğinize bile dikkat edin” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu uyarıyı yaparken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Korucuların elindeki silahı al, ver sopayı köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir” sözlerine dikkat çektiği aktarıldı.



‘SAVAŞ SONA ERECEK’



Ayrıca Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelinen son durum hakkında önemli değerlendirme yaptı: “Savaş inşallah sona erecek. Ukrayna’nın Rusya’da gerçekleştirdiği büyük dron saldırılarına rağmen tarafların İstanbul’da tekrar buluşması çok önemli bir gösterge. İnşallah bu görüşmeler olumlu sonuçlanacak.”

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LİDERLERLE BAYRAM TELEFONU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tebriki vesilesiyle Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Subianto ve İbrahim’in Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Paşinyan da Erdoğan’ın ve Türk halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI



5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla da bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğal kaynaklarımız hızla tükenmekte, iklim değişikliği etkilerini derinleştirmekte, biyolojik çeşitlilik kayıpları geri dönüşü zor bir noktaya ulaşmaktadır. Bu gerçeklerle yüzleşmek ve harekete geçmek, sadece çevreyle ilgili kurumların değil her bireyin, her kurumun ve tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bizler de yönetim olarak çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönünde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğayı koruyan projeleri destekliyor, yeşil enerji, geri dönüşüm, sıfır atık ve doğa dostu kentleşme politikalarını hayata geçirme yönünde kapsamlı adımlar atıyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve ormanlarımızı gelecek kuşaklara miras değil, emanet olarak görüyoruz” dedi.