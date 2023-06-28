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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

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#Kurban Bayramı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğandan bayram mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

 

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#Kurban Bayramı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Twitter

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