Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.
Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.
Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2023
Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/TusQF847dk