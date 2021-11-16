Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başakşehir’e bir gençlik ödülü

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Gençlik Kulübü projesiyle ağustos ayında Ankara’da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ‘Genç Dostu Şehir’ ödülünün sahibi olan Başakşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı proje yarışmasında ödüle layık görüldü.

Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlenen Tam Bana Göre Festival kapsamındaki ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, spor kategorisindeki gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

“GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

2017 yılında Başakşehirli gençlere yönelik başlattıkları Gençlik Oyunları’nın bu yıl itibariyle İstanbul geneline yayıldığını belirten Başkan Yasin Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak spordan teknolojiye, eğitimden kültür sanata kadar hayatın her alanında gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bir başka örneği olmayan, Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları ile Başakşehir’de yakaladığımız dinamizm ve heyecanı İstanbul’a da yaşatıyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI’NDA HEDEF 100 BİN GENÇ

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İstanbul Gençlik Oyunları’nın 4 yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Okulların açılmasıyla birlikte kayıt sürecine geçtiğimiz oyunlarda, yarışlarımız başladı. Böylece bizler için 4 yıllık bir hayal gerçek oldu. Şu ana kadar 70 binden fazla gencimiz kayıt yaptırdı ve bu sayının 100 bini geçeceğine yürekten inanıyorum.”