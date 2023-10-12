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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi: Her türlü çabayı gösteriyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 17:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#İsrail

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