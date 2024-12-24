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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamada ölenlerin ailelerine baş sağlığı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Balıkesir#Patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Balıkesirdeki patlamada ölenlerin ailelerine baş sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 11:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir’imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum.

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik.

Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Balıkesir’imizin, milletimizin başı sağ olsun.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Balıkesir#Patlama

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