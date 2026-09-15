Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümü mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum."
Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/E3ssuICZqZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2026