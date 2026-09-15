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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Bakü Kurtuluş Yılı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bakünün kurtuluş yıl dönümü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 13:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Bakü Kurtuluş Yılı

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