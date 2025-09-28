×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakiler için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yavuz Bülent Bakiler#Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bakiler için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 13:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Bakiler'in vefatından derin üzüntü duyduğunu kaydederek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Haberin Devamı

Bakiler'in vefatına ilişkin X hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum.

Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bakiler için taziye mesajı

Yavuz Bülent Bakiler

YAVUZ BÜLENT BAKİLER YAŞAMINI YİTİRDİ

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti.

 

Haberin Devamı

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyordu.

Gözden KaçmasınUsta edebiyatçı Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybettiUsta edebiyatçı Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için küresel uyanış varCumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için küresel uyanış varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yavuz Bülent Bakiler#Taziye Mesajı

BAKMADAN GEÇME!