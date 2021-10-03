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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli#Trafik Kazası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı’na katılmak için Ankara’ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralanmıştı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli#Trafik Kazası