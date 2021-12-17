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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bager Çalışçı’ya piyano

#Piyano#Bager Çalışçı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bager Çalışçı’ya piyano

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali'nde sahneye çıkan doğuştan görme engelli, kusursuz kulağa sahip Bager Çalışçı’ya (9) sözünü verdiği piyanoyu gönderdi. Bager, hayalindeki piyanonun başına geçerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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Doğuştan görme engelli Bager Çalışçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 16- 21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festivaline katıldı. Burada piyano resitali veren Bager’e Cumhurbaşkanı Erdoğan piyano sözü verdi. Erdoğan, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip Bager Çalışçı’ya piyanoyu gönderdi. Muş Valisi İlker Gündüzöz ile Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, piyanoyu havalimanında teslim alarak Çalışçı ailesinin evine götürdü. Bager’e teslim edilen piyanonun kurulumu yapıldı.

Piyanonun üzerindeki ambalajı kaldırıp başına geçen Bager Çalışçı, birbirinden güzel eserler çalarak evindeki misafirlerine kısa bir konser verdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın telefonla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyanonun Bager’e telsim edilip, edilmediğini sordu. Olumlu yanıt alan Erdoğan ardından Bager Çalışçı ile görüştü, yeni piyanosunun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Bager, eser ve bestelerini yeni piyanosu üzerinden yapacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bager Çalışçı’ya piyano



Bager’e yeni piyanosuyla kendisini dinlemek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine de selamlarını yolladı. Görüşmenin ardından Belediye Başkanı Feyat Asya, Bager’e özel olarak Erdoğan tarafından gönderilen mektubu okudu.

‘ARTIK ÇALIŞMALARIMI BEN BU PİYANO ÜZERİNDE YAPACAĞIM’

'Tam Bana Göre Festivali’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğin anlatan Bager Çalışçı, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir piyano sözü istedim. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız piyanomu gönderdi. Artık çalışmalarımı ben bu piyano üzerinde yapacağım" diye konuştu.

‘BAGER, TÜRKİYE’NİN GURURU OLACAK’

Muş ve Bager adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Vali Gündüzöz ise, “Cumhurbaşkanımıza Bager’i sevindirdiği için şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerçekten çok yetenekli olan evladımız, ileride çok güzel konserler verecek. Türkiye’nin gururu olacak. Bu vesileyle Sultan Alparslan Diyarı Muş’tan tüm Türkiye’ye selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bager Çalışçı’ya piyano



‘BİZ BAGER’İN MUTLULUĞU İLE MUTLU OLDUK’

Bager Çalışçı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında festivalde geçen diyaloğu anlatan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, “Cumhurbaşkanımız Bager’e ‘Var mı bir isteğin’ diye sordu. Bager, ‘Çaldığım piyanonun aynısını istiyorum efendim’ dedi. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız hemen talimat vererek, bugün o piyanoyu Bager kardeşimizin evine ulaştırmış olduk. Biz Bager’in mutluluğu ile mutlu olduk. Bager’e bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da şahsım ve şehrim adına da teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

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#Piyano#Bager Çalışçı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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