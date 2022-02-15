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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ziyareti paylaşımı! İşbirliği vurgusu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğandan BAE ziyareti paylaşımı İşbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretini değerlendirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık. İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz.

Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Ziyaret

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