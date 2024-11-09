×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Bayrak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 14:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.' dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Bayrak

BAKMADAN GEÇME!