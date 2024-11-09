Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 14:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.