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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şenay Aybüke Yalçın#Şehit Öğretmen
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Aybüke Yalçın paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yaparken 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Aybüke Yalçın ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mağusa Limanı, limandır liman, aman aman. Beni öldürende yoktur din iman.' Gazimağusa'nın adının geçtiği bu türküyü öyle yanık, öyle içten okuyordu Aybüke Yalçın kızımız. 6 yıl önce, 9 Haziran günü Batman Kozluk'ta, o çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra hain teröristlerce şehit edildi. Henüz 22'sindeydi. Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017’de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıldönümü rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Aybüke Yalçın paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Şehadetinin 6. yılı... Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz, güzel kızımız Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: “Seni öldürende yoktur din iman….” 6 yıl önce bugün alçak teröristlerce şehit edilen Aybüke öğretmenimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı asla unutmayacağız... Rahmetle anıyoruz, ruhu şad olsun…

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şenay Aybüke Yalçın#Şehit Öğretmen

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