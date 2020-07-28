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Haber Giriş: 28.07.2020 - 00:08,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kabine toplantısında Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı ve konuşmasının videosunu paylaştı.


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