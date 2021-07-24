Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

Erdoğan, yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizlere bu günleri gösteren Rabb'imize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak."

Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun…



İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak… pic.twitter.com/7wUivL4Rft — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2021

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