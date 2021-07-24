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Haber Giriş: 24.07.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Erdoğan, yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

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"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizlere bu günleri gösteren Rabb'imize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak."

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