Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz.

İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık.

İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

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Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: FİLİSTİN DAVASININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Filistin halkının haklı mücadelesi ve onurlu direnişi, insanlık cephesinin sesi olmaya devam ediyor.

Gazze’de sağlanan ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır.

Filistin’in özgürlüğü ve haklarının teslimi, sadece bir halkın değil, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkma mücadelesidir.

Orta Doğu'da barış ve istikrarın anahtarı, Filistin halkının özgürlüğüdür. Bu amaçla, Gazze’deki her olumlu gelişme, kalıcı barışa uzanan yolda çok önemli bir aşamadır.

Bir kez daha saygıyla andığımız Filistin şehitlerinin aziz hatıraları hürmetine, mazlumların zaferinin mutlaka tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz.

Filistin halkının özgürce yaşayabileceği tam bağımsız bir devlete sahip olması, uluslararası toplumun tarihi bir sorumluluğudur. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin tanınması, bölgede kalıcı huzurun ve adaletin tesisi için zorunludur.

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Türkiye olarak, millet ve devlet ortak bir duruşla, Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz.

Dualarımız, Filistin’deki kardeşlerimizledir, mücadelelerinin onurlu ve adil bir sonuca ulaşacağına inancımız tamdır.