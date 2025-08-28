×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ün manevi mirası Savarona’ya ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Savarona#Atatürk'ün Mirası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 20:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar ile birlikte Savarona yatını ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ün manevi mirası Savarona’ya ziyaret

Ziyarette aileye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ün manevi mirası Savarona’ya ziyaret

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Savarona#Atatürk'ün Mirası

BAKMADAN GEÇME!