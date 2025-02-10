Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Asya çıkarması

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün akşam başlayan ve 13 Şubat’a kadar sürecek Asya turunda ilk durak Malezya olacak. Erdoğan, Kuala Lumpur’da Gazze başta olmak üzere küresel, bölgesel ve ikili ilişkileri ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’yı en son 2019’da ziyaret etmişti. Asya ziyaretinin ikinci durağı ise Endonezya. Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde savunma sanayisi de önemli bir yer tutuyor. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetleri’nin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların 10’unun Türkiye, 8’inin Endonezya’da üretilmesi kararı alınmıştı.

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PAKİSTAN’LA YAKIN İLİŞKİ

Erdoğan’ın Asya turunda son durağı ise Pakistan olacak. İki ülke arasında köklü ilişkiler ve çok yakın işbirliği mevcut. Türkiye ve Pakistan arasında terörle mücadele dahil olmak üzere birçok alanda örnek dayanışma sergilenirken, uluslararası meselelerde de iki ülke büyük oranda aynı yönde fikir beyan ediyor. Türkiye ile Pakistan arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında anlaşmalar bulunuyor.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç Asya ülkesine yapacağı ziyaretlere ilişkin şu ayrıntıları paylaştı: “Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır.”