Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asılsız iddialara suç duyurusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Alec Baldwine çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçtiAlec Baldwin'e çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçti!#Alec Baldwin
Altın fiyatlarında neler oluyor İşte son durumAltın fiyatlarında neler oluyor! İşte son durum#Altın
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asılsız iddialara suç duyurusu

#Recep Tayyip Erdoğan#Sosyal Medya#Suç Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asılsız iddialara suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişilere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan ‘Recep Tayyip Erdoğan’, ‘ölmüş’ başlıkları altında çok sayıda kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret ettiği belirtilerek, “Bu paylaşımlar ile Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinden, anılan paylaşımlar ile bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek, kamu davası açılmasını vekil olarak saygılarımla arz ederim” ifadeleri kullanıldı.

30 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü de aynı konuyla alakalı olarak, asılsız ve hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen 30 kişi ile ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan kastedilerek “#ölmüş’ hashtagi altında Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Sosyal Medya#Suç Duyurusu

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses