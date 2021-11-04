Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asılsız iddialara suç duyurusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan ‘Recep Tayyip Erdoğan’, ‘ölmüş’ başlıkları altında çok sayıda kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret ettiği belirtilerek, “Bu paylaşımlar ile Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinden, anılan paylaşımlar ile bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek, kamu davası açılmasını vekil olarak saygılarımla arz ederim” ifadeleri kullanıldı.

30 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü de aynı konuyla alakalı olarak, asılsız ve hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen 30 kişi ile ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan kastedilerek “#ölmüş’ hashtagi altında Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.