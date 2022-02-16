Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk için taziye mesajı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

İlgili Haber Arif Şentürk hayatını kaybetti Haberi görüntüle