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AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında Anneler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan iletisinde "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletisine eklediği videoda ise annesi Tenzile Erdoğan, şehit anneleri ile sağlık çalışanı annelerin görselleri yer aldı.

Videoda "Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten, mutluluk ve huzur için en büyük gücümüz, cennetin ayakları altında olduğuna inandığımız, baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, ömürlerini ailelerine vakfeden, hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerin, vatanımızın bekası için ciğerparelerini kara toprağa veren şehitlerimizin annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Anneler Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bir şehidin annesine yazdığı dörtlüğü de seslendirdi.

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