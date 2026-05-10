×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Anneler Günü#Anne
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anneler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 10:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Anneler Günü” dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin, güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle “Türkiye Yüzyılı” idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Gözden KaçmasınEmine Erdoğandan Anneler Günü mesajıEmine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Anneler Günü#Anne

BAKMADAN GEÇME!