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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Anneler Günü#Anne
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anneler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 12:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum.

Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum.

Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum.

Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

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Aynı şekilde, Filistin’de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.

Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum.

Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin…

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anneler Günü mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Anneler Günü#Anne

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