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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anneler Günü#Cennet
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anneler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 09:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız." notunu düştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir.

Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz.

Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır.

Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır.

Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anneler Günü#Cennet

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