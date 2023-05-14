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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Anneler Günü#Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anneler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 11:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Anneler Günü paylaşımında bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anneler Günü mesajı şu şekilde:

Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Anneler Günü#Cumhurbaşkanlığı

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